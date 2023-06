WEER. Bewolking in Hechtel-Eksel vanochtend

Dierenwel­zijn trekt erkenning van hondenkwe­ker in Peer in: “Geen drinkwater en vuile verblijven”

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) trekt de erkenning in van een beroepshondenkweker op de Kaulillerweg in Peer in. Dierenwelzijn zou er al verschillende keren overtredingen hebben vastgesteld. Zo beschikten meerdere honden niet over drinkwater, waren de verblijven niet proper genoeg en liet ook de verzorging duidelijk te wensen over.