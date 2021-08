Vriendengroep barricadeert woning van getrouwd stel met honderden bakken bier

Hechtel-Eksel Hech­tel-Ek­selaar krijgt 21ste (!) veroorde­ling

18 augustus Een veertiger uit Hechtel-Eksel moet twee jaar naar de gevangenis en krijgt een boete van 12.000 euro voor het dealen van speed. De man zit al aan zijn 21ste veroordeling. Dit voorjaar werd hij twee keer betrapt in Hasselt. De eerste keer zijn hij nog dat de 3 gram cannabis en 49 gram speed voor eigen gebruik waren, maar enkele weken later had hij ook een draagtas bij met daarin 16 gripzakjes en een weegschaaltje. Daarenboven pleegde hij ook nog eens een diefstal van een lederen jas. Dat deed hij samen met een 36-jarige vrouw, die zelf een celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro kreeg. Ook zij zit al aan een strafregister van acht bladzijden.