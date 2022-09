Voetbalploeg De Condé wordt Vastgoed C.

Het voormalig bestuur bereikte een gezegende leeftijd en was op zoek naar opvolging. Die hebben ze gevonden. SV Vastgoed C komt uit in de eerste klasse van de Koninklijke Limburgse Bedrijfssportbond (KLBS). De club speelt al haar wedstrijden in het Wembley van Hechtel. Vanaf nu doen ze dat in clubkleuren zwart en wit. “Vorig jaar stonden plots enkele voetballers aan mijn deur”, vertelt Capelle. “Zij waren op zoek naar een nieuwe sponsor. Na veel gesprekken, zagen we het zitten om samen aan een verhaal te schrijven. Jong sportief talent ondersteunen, daar willen we ons als Vastgoed C absoluut voor engageren. Want samen sporten, samen werken, dat is samen leven.”