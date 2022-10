Tweede koppel op één maand viert 75 jaar huwelijk in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel Na Threes Meurs (95) en Sjang Geuens (98) uit Eksel begin deze maand vieren nu ook Georges (95) en Helena ‘Leen’ Vrijsen (96)? hun 75-jarig huwelijk. Opnieuw een albasten huwelijk in Hechtel-Eksel en dat in één maand tijd. “Ongelofelijk”, aldus burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Ook dit koppel wordt natuurlijk in de bloemetjes gezet.”

Georges en Leen Vrijsen leerden elkaar al vroeg kennen op een gouden bruiloft, vertellen zonen Marcel en Francois. “Pa was nog maar 15 jaar, maar ging toen al meer dan een jaar werken. Moe 16, jaar, mocht mee met een oudere zus.” Toch liep het niet onmiddellijk gesmeerd. “Het had iets van een lampadaire, nu eens aan, dan weer uit”, grijnst zoon Marcel. De laatste oorlogsjaren hielpen ook niet echt. Op 17 oktober 1947 trouwden ze. “Ons moe was toen 21 en pa 20. Hun huwelijk werd bezegeld met een stevige kroegentocht.”

Na de komst van twee dochters en op twee plaatsen te hebben gewoond in Overpelt, kochten ze een stuk grond in Hechtel, waar het goedkoper was dan in Overpelt, en bouwden ze er. Kort daarna werden de twee broers Marcel en Francois geboren. In die tijd, anno 1956, kochten ze ook hun eerste auto. “Pa is zelfs blijven rijden tot vorig jaar, vertelt Francois trots. “Hij ging indertijd dagelijks werken in de mijn (Waterschei, Zwartberg, Zolder) en ons moe zorgde ervoor dat thuis alles op wieltjes liep.”

Volledig scherm Georges Heijlen en Leen Vrijsen in hun jongere jaren © RV

Half varken

De liefde voor het kienen bij Helena is haast legendarisch in de familie. “Zo ben ik ooit midden in de nacht met een gewonnen fiets van Helchteren naar huis moeten rijden”, vult Marcel aan met een oude anekdote. Ook Francois herinnert zich een geweldige gebeurtenis: “Kaarten was onze pa zijn hobby, passie. Er werd twee keer per week gewhist en in het weekend prijskaarten op café. Zo gebeurde het al eens dat er ‘s morgens als we opstonden een half varken op de keukentafel lag. Later, toen pa op pensioen was en wij de deur uit, gingen ze samen dansen en fietsen. Iets wat ze vele jaren hebben volgehouden.”

Kriekske

Tegenwoordig verblijven ze een goed half jaar in het woonzorgcenter Den Boogerd in Hechtel-Eksel. Hier wordt er prima voor ze gezorgd en brengen ze hun tijd door met kijken naar snooker, het drinken van ‘een kriekske’ en woordzoekers. Bij goed weer maken ze een wandeling met een terrasje als tussenstop. Het koppel heeft 4 kinderen, 6 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen en mocht zelfs al een gouden bruiloft van één van hun kinderen meemaken.

