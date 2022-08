Tiener krijgt 2 jaar cel voor terroriseren 15-jarig liefje: “Onrustwekkend dat hij nu al zo’n agressief gedrag vertoont”

Hechtel-EkselEen 19-jarige man uit Hechtel-Eksel is door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld voor het terroriseren van zijn ex-liefje van 15 jaar. Hij kreeg 2 jaar cel en een boete van 800 euro. Omdat de man zo jong is, krijgt hij uitstel voor de helft van zijn celstraf en de helft van de boete. De rechtbank ontzette hem ook voor vijf jaar uit zijn rechten.

Eind oktober 2021 was het meisje een relatie begonnen met de toen 18-jarige man. Toen wist ze nog niet dat haar leven in een hel zou veranderen. Het meisje van 15 moest dag en nacht bereikbaar zijn als haar nieuwe vriend belde, zelfs als ze in de klas zat. Hij was extreem jaloers en isoleerde haar volledig. Na een tijdje werd ze op school geschorst, omdat ze uit schrik voortdurend haar gsm bleef opnemen als haar vriend belde.

TikTok-filmpje geliket

De jongeman had haar al eens geslagen omdat ze een TikTok-filmpje van een andere jongen geliket had. Daarnaast had hij haar ook al tussen het bed en de verwarming geduwd, waarna de jongeman haar slagen en stampen gaf. Op 7 juli 2022 ging hij nog eens uit de bocht. Politiezone Kempenland kreeg toen een melding van een vechtpartij op de parking van de Aldi in Hechtel-Eksel. De beklaagde was zijn vriendin daar aan het mishandelen en ook zijn moeder moest het ontgelden.

Toen de politie hem in de combi had geplaatst, bleef de jongeman agressief. Hij bekende dat hij jointjes rookte om uit de realiteit van de wereld te kunnen vluchten. Maar op de dagen dat hij agressief was, had hij naar eigen zeggen geen joints gerookt. Het meisje had dan weer kapotte ribben, blauwe ogen en een litteken aan haar lip opgelopen. Op 7 juli had hij haar bij de haren van de trap getrokken en met het hoofd tegen de glazen voordeur geslagen.

“Uiterst dominant”

Het parket sprak van een onrustwekkende persoonlijkheid bij de zeer jonge beklaagde, die duidelijk een heel lage frustratietolerantiegrens heeft. “Hij had van haar een video gemaakt terwijl ze in een string op bed lag. Hij dreigde die opname online openbaar te maken als ze het uitmaakte,” aldus de openbare aanklager. “De beklaagde stelde zich uiterst dominant op. Zijn daden hebben bij het slachtoffer een doodse schrik voor hem ontwikkeld. Het is onrustwekkend dat hij al dermate agressief gedrag vertoont,” aldus de rechtbank.

Aan het uitstel van de straf, door zijn jonge leeftijd, zijn probatie-voorwaarden gekoppeld. Concreet wil dat zeggen dat de tiener moet afkicken van zijn cannabisverslaving, therapie moet volgen voor zijn agressief gedrag, een nuttige dagbesteding moet vinden en zijn contactverbod met het slachtoffer en haar omgeving moet naleven.

