Vrouw (43) krijgt celstraf voor slagen aan haar vriend (52), die met hersenbloe­ding afgevoerd wordt: “Zijn hond had haar kat gedood”

Een 43-jarige vrouw uit Genk kijkt op tegen een stevige celstraf omdat ze in september 2022 haar partner agressief aanpakte, nadat zijn hond haar kat gedood had. De man belandde in kritieke toestand met een hersenbloeding in het ziekenhuis. “Hij is uit de zetel gevallen”, klonk het eerst. Maar al snel bleek dat er meer aan de hand was. Toch is de strafrechter de vrouw nog gunstig gezind.