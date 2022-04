Start van aanleg regionaal Hoppinpunt in Hechtel

Bree Slachtof­fer seksueel misbruik opent praktijk voor lotgenoten: “Ik kan de lange wachtrij bij de psycholoog opvangen”

Joyce Vandersanden werd van haar 9de tot haar 13de seksueel misbruikt, en een deel van haar tienerjaren bracht ze in instellingen door. Vandaag opent de jonge vrouw een coachingpraktijk voor lotgenoten of hun familieleden. “Als je vandaag bij een psycholoog terecht wil, bots je op een maandenlange wachtrij. Ik help die periode graag overbruggen”, vertelt ze in haar praktijk ‘Groeien door coaching’.

