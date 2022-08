Springtuig gevonden aan de Kamperbaan in Hechtel-Eksel: weg volledig afgesloten

Houthalen-Helchteren “De Plas is niet gevaarlijk, maar je moet de regels volgen”: vanaf woensdag mag er weer gezwommen worden

Maandag en dinsdag mag er niet gezwommen worden in De Plas in Houthalen, en zal de rode vlag dus gehesen zijn. Vanaf woensdag kan dat wel weer, maar zoals altijd alleen in de bewaakte zone. Bij Watersport en Adventure Centrum Limburg die deze zomer duizenden bezoekers verwachten aan de De Plas, betreuren ze het trieste nieuws waarbij een jongeman verdronk. “Maar De Plas is géén gevaarlijke plek, als je je aan de duidelijk regels houdt", zegt clubverantwoordelijke André Gielen.

