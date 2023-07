Regenbuien, maar soms ook zon in Hechtel-Eksel vandaag

Vijf opgedreven bromfiet­sen en motorfiets in beslag genomen tijdens zomeractie

Afgelopen woensdag organiseerde de lokale politie van zone CARMA een verkeersactie in Genk en Houthalen-Helchteren. Daarbij lag de focus op overlast en verkeersonveilig gedrag. In totaal werden vijf opgedreven bromfietsen en één motorfiets in beslag genomen.