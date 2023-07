“Ik wil gewoon laten zien dat ik besta, dat ik er ben”: Bella (37) hoopt dat er in de sport plaats komt voor mensen die niet in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ passen

“Ik moet dubbel zo hard werken als een vrouw en die moeten al dubbel zo hard werken als mannen.” En toch heeft de Peerse Bella Titanium (37) een duidelijk doel voor ogen: de titel van ‘sterkste intersekse ter wereld’ in de wacht slepen. De term ‘intersekse’ verwijst naar mensen die geboren worden met een geslacht dat niet duidelijk man of vrouw is. Bella wil ervoor zorgen dat er in de sport plaats komt voor mensen die niet binnen de bestaande hokjes passen. “Ik zou het heel fijn hebben gevonden als ik zelf vroeger ook een vangnet had, dat ik een volwaardig plekje had tussen andere atleten.”