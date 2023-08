Mojito beu? Hier drink je de lekkerste zomercock­tails van Limburg: “Deze klassieker van meer dan 100 jaar oud is nog steeds schot in de roos”

Genieten van een cocktail, dat kan gelukkig het hele jaar door, al lijken ze in de zomer nét een tikkeltje beter te smaken. De titel van populairste mengdrankje van het moment gaat zonder twijfel naar de Pornstar Martini, en toch hebben de bartenders vaak een andere favoriet. Zes mixologen, cocktailliefhebbers en zaakvoerders gidsen ons doorheen het Limburgse cocktaillandschap, op zoek naar het ideale zomerdrankje. “Voor deze creatie laat ik Thaise pepers een week lang in Aperol trekken.” Onze aandacht is alvast gewekt.