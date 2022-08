Raymond van het Groenewoud opent cultuurseizoen Hechtel-Eksel

Houthalen-Helchteren Grote kolonie van grijze Grootoor­vleer­muis ontdekt in Ter Dolen

Het voorbije jaar werd er in het beschermd landschap Ter Dolen in Houthalen-Helchteren een uitgebreid vleermuizenonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Houthalen-Helchteren, het Regionaal Landschap Lage Kempen, Natuurpunt Studie en de provincie Limburg. Vleermuisspecialisten onderzochten het gebied met vleermuisdetectoren en een aantal vleermuizen werd zelfs gezenderd en gevolgd. Op deze manier ontdekten de onderzoekers welke dreven, houtkanten en hooilanden vleermuizen gebruiken als vliegroute of jaaggebied of van welke elementen ze hinder ondervinden. De resultaten van het onderzoek zijn boven alle verwachtingen: zo werd er bijvoorbeeld een grote kolonie ontdekt van de Grijze Grootoorvleermuis, een soort die maar op 5 andere plekken in Limburg voorkomt.

11 augustus