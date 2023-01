Prijzen voor appartementen in Hechtel-Eksel stijgen fors

Hasselt/Verenigd Koninkrijk Zestiger riskeert miljoenen­boe­te voor accijns­frau­de bij biertrans­por­ten

Een 66-jarige Roemeen, die nu in het Verenigd Koninkrijk woont, riskeert een celstraf van 1 jaar en een minimumboete van liefst 9 miljoen euro wegens accijnsfraude met alcohol. Zijn vennootschap D. L., die intussen failliet is verklaard, riskeert een boete tussen de 9 en 36 miljoen euro. De fraude gaat over 219 transporten van in totaal 5,4 miljoen liter bier.

10 januari