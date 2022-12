Pedofiel (57) betast meisjes in zwembad en doet zich voor als 16-jarige ‘Xander’: “Om te Skypen vervorm ik mijn stem”

Definitief einde van Kim Clijsters’ tenniscom­plex? “Tegen eind maart zoeken we een overnemer”

Nog enkele maanden kan er in De Boneput in Bree getennist worden, maar vanaf 1 april 2023 is de toekomst van het sportcomplex onzeker. In het voorjaar van 2022 trok Kim Clijsters zich al terug uit haar tennisacademie en binnenkort doet Bob Verbeeck - de eigenaar van het complex - hetzelfde. Als er in de komende maanden geen kandidaat-overnemer op de proppen komt om in De Boneput aan de slag te gaan, sluiten de deuren definitief. “Al is er intussen toch al enige vorm van interesse getoond”, klinkt het.

15:48