Parkbegraafplaats in Hechtel opent zijn deuren: “Naast herdenken en ontmoeten staat ook vergroening centraal”

1.500 kilo zand tovert GlazenHuis om tot ‘Glasbeach’

Je tijdens het laatste vakantieweekend toch nog even in de tropen wanen? Daarvoor kan je terecht in het GlazenHuis in Lommel. Traditiegetrouw wordt het ambachtelijk glasatelier omgetoverd tot een zandstrand, waarbij maar liefst 1.500 kilo zand verspreid wordt over de vloer van het atelier.