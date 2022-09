Parkbegraafplaats in Eksel zorgt voor meer groen, rust en ruimte

Al sinds 2017 werkte het lokaal bestuur achter de schermen aan de opwaardering van de begraafplaatsen. Na de toepassing van de procedures bleek dat heel wat nabestaanden ervoor kozen om hun graf te laten verwijderen. De nabestaanden van de enkele graven die nog apart lagen, konden in een persoonlijk gesprek met de burgemeester Jan Dalemans aangeven of ze al dan niet bereid waren om het graf te laten heroriënteren. Dankzij hun bereidwilligheid en medewerking kon het lokaal bestuur de begraafplaats omvormen tot een parkbegraafplaats. Bovendien is het nu ook terug een laatste rustplaats: urnen worden in een urnegraf of in een columbarium geplaatst en assen kunnen worden verstrooid.