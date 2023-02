Opnieuw wolf doodgereden op de N74: “Jongere dieren kunnen verkeersgevaar niet goed inschatten”

Gent Op wandel langs kastelen en het Technolo­gie­park: ook Zwijnaarde heeft nu eigen erfgoedwan­de­ling

Er valt heel wat te ontdekken in Zwijnaarde, dat bewijst de gloednieuwe erfgoedwandeling die enkel en alleen aan de Gentse deelgemeente is gewijd. De route brengt je via statige kastelen en kerken naar het technologische hart van Gent.

28 januari