Opnieuw dode koe aangetroffen in Hechtel-Eksel

De dode koe in Hechtel-Eksel is de vierde koe die in korte tijd werd aangevallen, hoogstwaarschijnlijk door een wolf. “Landbouwer Yvo Vanbuel belde mij vanmiddag op met het nieuws”, knikt burgemeester Dalemans. “Zo werd deze namiddag één van zijn koeien doodgebeten. Daarbij werden ook de billen van het dier uitgebeten. Dat is vreselijk nieuws natuurlijk. Het gebeurde eerder dat er een schaap werd doodgebeten, maar het is de eerste keer dat er een dode koe werd aangetroffen in onze gemeente.”