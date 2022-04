Nieuw kinderboek ‘Pixie Pix in Bosland’ moet kinderen naar de buitenlucht leiden

HechtelMet het kinderboek ‘Pixie Pix in Bosland’ heeft Bosland er een nieuw product bij. Het verhaal speelt zich af in de duinengordel van het Hechtelse ‘In den Brand’ en is een samenwerking van kinderschrijfster Yoke Goris (60) en illustrator Rudi Bagusat.

Anno 2022 is er voor kinderen altijd een reden om binnen te blijven: er is steeds iets te zien op TV, computer of tablet. Schrijfster Yoke Goris is zelf mama van twee zonen en oma van twee kleinkinderen en ging toch de uitdaging aan. Ze is opgegroeid in Zonhoven, maar woont al langer in Hechtel, waar natuurlijk heel wat natuur te vinden is. “Ik verlangde naar zon, bos, duinen natuur, ... maar ook naar rust”, zegt ze. “En er is maar één plaats in Vlaanderen waar ik die vind - in mijn eigen Bosland!” Yoke.

Volledig scherm Lancering van het kinderboek 'Pixie Pix in Bosland' © Bosland

Met de zon in haar rug stapte ze door de duinen van In den Brand. In de verte torende ‘de boom’ - een duidelijk herkenningspunt in het gebied - voor haar op. Ze had hem al vaker zien staan, maar was nog nooit eerder tot daar gewandeld. Toen ze aankwam ging haar hart sneller slaan: ze herkende de vorm van een edel dier, haar fantasie ging de hoogte in en een nieuwe ster deed haar intrede in Bosland. Alleen had ze nog wat hulp nodig van enkele kinderen om de nieuwe bewoner Pixie Pix te onthullen. En zo ontstond het verhaal van ‘Pixie Pix in Bosland’.

Boslandsfeer in tekeningen

Ook illustrator Rudi Bagusat (43) uit Genk was meteen enthousiast: “Ik was helemaal weg van het verhaal. Het was zo visueel, en ondanks ik zelf Genkenaar ben, voelde ik me direct thuis in Bosland. Het boek moest de Boslandsfeer uitademen en dat gegeven heb ik verwerkt in mijn tekeningen. Kinderen kunnen zelf met het boek in de hand dezelfde weg afleggen als Pix.” Bagusat is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. In 2021 won hij nog een prestigieuze wedstrijd van de Engelse Walt Disney Store, wat zal resulteren in een eigen Disneybeeld van zijn ontwerp.

“In Pixie Pix in Bosland liggen fictie en realiteit heel dicht bijeen. De rest laten de schrijfster en illustrator de lezers graag zelf ontdekken.” laat Leen Gielen, voorzitster Bosland nog weten. Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester), schepen van gemeente Hechtel-Eksel ziet teamwerk als centraal thema: “Pixie Pix in Bosland is een verhaal over samenwerken, geloven in jezelf en zorg dragen voor elkaar.”

Verkoopplaatsen

Pixie Pix in Bosland is vanaf vandaag beschikbaar bij enkele Bosland Gastheren (V-vakantiehuis, B&B le Jardin, Brouwerij De Logt, Optisport De Soeverein), enkele toeristische infokantoren in Bosland (Lommel, Hechtel-Eksel), en de webshop van Uitgeverij Het Punt. Het prachtig geïllustreerde boek is verkrijgbaar voor het bedrag van € 20.

