Nieuw centrumgebouw van Roompot Park Eksel voorgesteld: “Ultieme uitvalsbasis voor fietsers”

Tiener gewond nadat hij tegen een bloembak botst

Maandagochtend is een 17-jarige Peltenaar gewond geraakt toen hij met zijn fiets tegen een bloembak is gereden. Dat meldt de lokale politie. De botsing gebeurde omstreeks 08.15 uur in de Leukenstraat in Pelt. De tiener raakte gewond in zijn gezicht en werd overgebracht naar het ziekenhuis.