Natuurkunstenaar Will Beckers gaf nieuwe parkbegraafplaats vorm: “Door corona werd een ritje naar het bos plots heel belangrijk”

Hechtel-EkselNatuurkunstenaar Will Beckers heeft de laatste jaren niet stilgezeten. Zo realiseert hij een nieuwe landschapswerk voor de Lommelse toegangspoort van Bosland en in Hechtel-Eksel gaf hij de nieuwe parkbegraafplaats vorm. “Met de begroeiing wordt het pas volledig af, dus om het echte werk te zien, moeten we nog een jaar of twee wachten”, legt hij uit.

Beckers maakte in Hechtel-Eksel eerder al het Bostheater en het kunstwerk De Boom. Nu kreeg hij de opdracht om een afscheidsruimte te bouwen. “Ik zie het als een stilteplek om op het laatste moment samen te kunnen zijn. We weten niets af van het hiernamaals. Daarom is het een open werk geworden. Door de plantbegroeiing is de verbondenheid met de natuur heel sterk aanwezig.”

“Daarnaast is het een ruimte waarbij je je laatste ik loslaat van de aarde naar het hogere. Onder het paviljoen is een open ruimte, om in contact met het hogere te komen, met de natuurwetten. Dit is de spirituele ruimte voor het loslaten.”

Verbondenheid met natuur

Voor Beckers is het een passie om kunst en natuur te combineren. “Ik vind het fascinerend hoe klein materialen opgebouwd kunnen zijn. Het samenzijn, de verbondenheid met de natuur, neem ik mee in al mijn projecten. “Door corona is dat meer en meer gaan leven. Mensen zijn twee jaar opgesloten geweest. Dat ritje naar het bos werd ineens heel belangrijk, dat mocht nog. Het werd een uitlaatklep. Zo’n virus kon dus ook iets waardevols meebrengen. Mensen zijn op een andere manier naar de natuur gaan kijken. Vooral diegenen die het voordien nooit nodig hadden.”

Volgens de natuurkunstenaar zit de mens nu ook in een groeiproces. “Er is meer bewustwording. Omdat er meer te ontdekken is , is er ook meer respect. Mijn werken zijn ook juist zo groot om je als mens klein te laten voelen in de natuur. Ik voel me dan ook een stille activist in het verbinden van de mens en de natuur.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.