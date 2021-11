Na eeuw terug in Limburg, maar jonge raaf nu doorzeefd met hagel: “Hier is bewust op geschoten”

Hechtel-EkselHet Natuurhulpcentrum kreeg deze week een kadaver binnen van een geringde vogel uit het Pijnven in Hechtel-Eksel. Het gaat niet zomaar om een vogel, maar om een zeldzame raaf die na meer dan een eeuw afwezigheid terug is in Limburg. “Triestig is het. Meer kunnen we er niet zeggen over zeggen", vertellen ze bij het Natuurhulpcentrum.

Lange tijd waren raven in Vlaanderen volledig verdwenen. De afgelopen jaren doken meer waarnemingen op onder meer in het Maasland. De laatste jaren waren er zelfs broedgevallen in Vlaanderen.

De binnengebrachte raaf droeg een wetenschappelijke ring. Het bleek één van de dit jaar in Pijnven geboren ravenjongen te zijn. In 2020 werd het eerste nest in Limburg ontdekt na meer dan 100 jaar afwezigheid. Dat net één van die jongen nu is doodgeschoten, is volgens het Agentschap Natuur en Bos geen toeval. “Negen hagelbolletjes zijn duidelijk te zien op de gemaakte röntgenfoto’s”, klinkt het. “Iemand heeft doelbewust op deze vogel geschoten.”

Ravenjong doodgeschoten met hagel.

De raaf was niet zomaar ooit verdwenen uit deze contreien. “Vanaf de periode 1600 werd er jacht gemaakt op de vogel”, zegt Frederik Thoelen van Vogelbescherming Vlaanderen. “Er was in die periode veel bijgeloof en de vogel werd gelinkt aan het kwade. Die uitroeiing is voortgezet tot in de jaren 1800. Pas vanaf 1980 zijn er vanuit de Ardennen een vijftigtal raven uitgezet om tot herstel te komen. De raaf hoort thuis in onze regio.”

Aaseter

Thoelen ziet een duidelijke link met de opmars van ander wild in de provincie. “De raaf is vooral een aaseter. Hij focust zich op karkassen en dood wild. Het aantal reeën en everzwijnen is de laatste jaren fel gestegen, dus ook het sterftecijfer bij die dieren. De wolf heeft ook zijn aandeel. Het ene dier trekt het andere aan.”

De doodgeschoten vogel is een kuiken uit het derde broedgeval in Vlaanderen sinds meer dan 100 jaar. Het eerste werd in de omgeving van Leuven vastgesteld. De natuurinspectie is intussen een onderzoek opgestart.

