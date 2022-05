Man opgepakt na woningbrand in Hechtel-Eksel

Peer Slechtval­ken in Peerse Sint-Trudotoren geringd

Afgelopen maandag werden de jonge slechtvalken in de Peerse Sint-Trudotoren geringd. Trudo, Truda en Trudi kregen van Ruben Evens en Koen Driesen van Vogelringgroep Noord-Limburg een ring met daarop een volgnummer. De jonge slechtvalken, vermoedelijk twee mannetjes en één vrouwtje, verkeren in goede gezondheid. De medewerkers van de Vogelringgroep Noord-Limburg namen ook een kijkje in de nestkast en ze stelden vast dat de jonge vogels een gevarieerd voedselaanbod krijgen: van duiven tot een parkiet, specht, gaai,… Na het ringen is het contact tussen de jongen en ouderlijke vogels ook vlot verlopen.

24 mei