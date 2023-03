“Laat lezen leuk zijn”: Illustratrice Linsey helpt mee aan leesboekjes in picto-woordschrift

Linsey Van de Brande (41) uit Hechtel-Eksel is één van de twaalf illustrators die samen met twee logopedisten ‘samenlees-boekjes’ ontwikkelde in een picto-woordschrift. Woorden worden in dat schrift niet alleen geschreven, maar ook visueel afgebeeld met pictogrammen. “Samen kijken en luisteren naar een verhaal, woorden en beelden ontdekken… geeft kinderen een duwtje in de rug bij de leesstart en zorgt al snel voor plezier in lezen.” De illustratrice legt uit hoe dat in zijn werk ging, en hoe haar eigen zoontje niet alleen als inspiratie, maar ook motivatie diende.

De kinder- en jeugdbib in Hechtel-Eksel is weer een collectie rijker. De bibliotheek mocht vandaag, in bijzijn van Schepen voor bibliotheek Johan Feyen (HE), zestig samenlees-boekjes in ontvangst nemen van Auteurs Carita De Vos en Livia De Vos. De zussen hebben samen zo’n tachtig jaar ervaring als logopedisten en ontwikkelde een picto-woordschrift, speciaal voor jongeren met een verstandelijke beperking, kinderen of jongeren met een andere thuistaal, kansarme jongeren, ... Kortom iedereen die het moeilijk heeft met lezen. “Samen kijken en luisteren naar een verhaal, woorden en beelden ontdekken… geeft kinderen een duwtje in de rug bij de leesstart en zorgt al snel voor plezier in lezen”, leggen auteurs Carita De Vos & Livia De Vos uit.

Het is ook net dat wat de Hechtel-Ekselse illustratrice Linsey Van de Brande motiveerde om mee te werken aan het project. “De auteurs hadden mij een filmpje laten zien van een kindje dat met hun picto-woordschift kon lezen. Die was heel blij want normaal als je aan het leren lezen bent zeggen ze snel ‘dat is niet juist en dat moet zo’ en dan zit je te zoeken naar woorden. Hier wordt dat gewoon leuk gemaakt. Dat vond ik zo super.”

Guus

Ook haar zoontje Milan had, net zoals vele anderen, moeite met leren lezen: “Hij zit in het normale leestraject, maar toen hij in het begin leerde lezen vond hij dat saai”, vertelt de illustratrice. “Daardoor had hij een weerstand opgebouwd om te leren lezen. Intussen is hij wel op weg, maar hij vond het super dat ik meedeed aan dit project.” Zoontje Milan (8) mocht de verhaaltjes dan ook als eerste uittesten: “Ik had hem het boekje van Guus op vakantie laten lezen en ‘vakantie’ is een groot woord dus dan moet je echt gaan hakken en plakken. Dat kon die niet lezen, maar hij begon dan de pictogrammen te lezen en dat lukte wel.”

Linsey illustreerde vijf boekjes over Guus, een kwajongen die graag in de natuur vertoeft. En ook daar zit zoontje Milan voor iets tussen. De verhalen zelf werden geschreven door de logopedisten, maar Linsey mocht wel kiezen welke verhaaltjes zijn in beeld bracht: “Toen we begonnen had ik nog alle keus en dan heb ik toch voor Guus gekozen. Je hebt bij Guus het idee van de kwajongen die buiten beestjes vangt en mijn zoontje is ook iemand die graag buiten is.”

