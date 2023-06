KIJK. Wolvin Noëlla heeft minstens vijf welpjes gekregen

In deze video van vorige week zijn al vier van de welpen te zien. “Er zijn ook beelden waarin we vijf pups te zien krijgen, maar omdat hun locatie daarin zichtbaar te herkennen is, worden die niet vrijgegeven”, zegt Jan Gouwy van INBO. Hoeveel welpen de roedel in het totaal bedraagt, zal pas tegen het einde van de zomer duidelijk worden. “De welpen kunnen nu al gigantische afstanden afleggen, tot 2 kilometer. Daardoor is het heel moeilijk om alle pups op één shot vast te krijgen. In de loop van de zomer zullen we meer beeldmateriaal kunnen verzamelen, alsook stalen afnemen van de uitwerpselen in het wolvengebied. Dan kunnen we het aantal DNA-sporen proberen te matchen met het aantal wolven dat we op de beelden te zien krijgen. Nu nemen we nog geen stalen af, omdat de pups nog dicht bij het kerngebied verblijven en we niet het risico willen lopen om het nest te verstoren.” INBO vermoedt wel dat het aantal pups lager zal liggen dan vorig jaar. Toen telde de kroost nog negen nieuwe pups.