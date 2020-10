Is Vlaanderen wel geschikt voor de wolf? “We worden wolvenkerkhof van Europa, het gevolg van decennialang slecht natuurbeleid”

Oudsbergen“Hoera, Vlaanderen heeft haar eerste welpen", zei minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) toen ze in het voorjaar het nieuws over ‘de vier Daltons’ bekendmaakte. Twee welpen bleken vrouwtjes te zijn: één doodgereden op 9 oktober, de ander vanmorgen. “Wolven horen niet thuis in Vlaanderen”, zeggen critici. “Maar er is jarenlang geen beleid geweest qua ontsnippering waardoor we nu de slechtste leerling van de Europese klas zijn”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Hij vreest dat ook de andere welpen zullen verongelukken.