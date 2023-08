IN BEELD. Tweede editie van Modderdag is groot succes: “Er was zelfs een ‘beauty salon’ aanwezig”

Modderschieten, moddervoetbal of een modderbad: in Hechtel-Eksel was het vanmiddag allemaal aanwezig tijdens de tweede editie van ‘Modderdag’. In eerste instantie zou het event vorige week vrijdag plaatsvinden, maar wegens het hevige onweer werd het om veiligheidsredenen uitgesteld. “Eens goed in modder rollen, er is geen mooiere afsluiter van de zomer.”

KIJK. Kinderen ravotten in de modder tijdens tweede editie van ‘Modderdag’

“Bosland richt zich vooral op kinderen en wij wilden vooral ook het avontuurlijke in de kinderen aanspreken”, begint schepen van Bosland Nele Lijnen (HE) toe te lichten. “Vandaar dat vorig jaar voor de eerste keer ‘Modderdag’ in het leven werd geroepen, toen nog aan de Sevensmolen in Pelt.” Na een succeseditie met zo’n duizend deelnemers vorig jaar, was het deze keer de beurt aan Hechtel-Eksel: “We zien Modderdag dit jaar ook als een afsluiter van een kwakkelzomer. Het is een mooie én vettige brug naar het nieuwe schooljaar, waarbij alle kinderen die graag eens met hun voeten en handen in de modder zitten de kans om zich helemaal te laten gaan en om te komen genieten. Hoe vettiger, hoe prettiger!”

Het bostheater werd voor de gelegenheid dan ook omgetoverd tot heus modderpretpark: “Vorig jaar had je een grote open plaats, maar nu hebben we ervoor gekozen om verschillende ‘modderbosbaden ‘te maken, rond het bostheater in Hechtel-Eksel. Daar vind je verschillende ruimtes met een modderkeuken, een beauty-salon, moddervoetbal, een modderschietplaats, ...”, gaat de schepen verder. “Dankzij de regen van gisteren hebben we ook veel modder ter plaatse. We hopen natuurlijk dat we de eerste editie kunnen evenaren, maar het aantal deelnemers op zich maakt niet zo uit. Wat we vooral belangrijk vinden is dat kinderen die komen, de dag van hun leven hebben. Er is geen mooiere afsluiter van de zomer dan eens goed in de modder te rollen. De ouders gaan vanavond natuurlijk wel wat werk hebben om hun kinderen proper te schrobben”, lacht Lijnen.

Die ouders kunnen in de tussentijd genieten van alle foodtrucks die speciaal voor Modderdag naar het bostheater afzakten. “Er is ook een samenwerking met heel wat lokale ondernemers. Zo is er ook een foodtruck van een lokale brouwerij, waardoor ouders kunnen genieten van een lekker pintje. We maken er een mooie afsluiter van waarbij ook aan hen gedacht is.”

Eerder stond Modderdag op vrijdag 25 augustus ingepland, maar door het hevig onweer werd toen besloten om het event uit te stellen: “We zitten natuurlijk in het bos en wilden geen risico nemen. De veiligheid van kinderen staat altijd voorop. Daar mag je niet op inboeten.”

