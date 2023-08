IN BEELD. Fotograaf kan beelden vastleggen van gezonde welp van Noëlla: “Of er nog in leven zijn, zal moeten blijken”

Bende everzwij­nen slaat voor de vierde keer toe in tuin in Houthalen-Helchteren: “De tuinman had het gras nog geen dag eerder hersteld”

De Lillosteenweg is een drukke baan in Houthalen-Helchteren, maar dat zal de rondtrekkende kudde everzwijnen in de buurt worst wezen. Vrijdagochtend sloegen de wilde varkens voor de vierde keer toe in de tuin van Lucienne Vandebeeck. “Ik ga de tuin nu even niet meer laten herstelllen, het heeft toch geen zin meer.”