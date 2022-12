Hechtel-Eksel staat geluidsarm vuurwerk toe bij Nieuwjaar na toestemming van burgemeester

“Gisteren is de maatregel definitief goedgekeurd op de gemeenteraad”, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Gewoon vuurwerk verbieden we te allen tijde, maar een geluidsarm alternatief kan wel. Wie dat wil, moet eerst toestemming vragen aan de burgemeester. We bekijken dan geval per geval of we het toestaan. Op die manier willen we praktijken waarbij er ‘s middags al luide vuurpijlen afgestoken worden, vermijden.”