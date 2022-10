Hechtel-Eksel en Lommel stimuleren welzijn op school met scheurkalender

Hechtel-Eksel / LommelTijdens de week van de geestelijke gezondheidszorg lanceren Hechtel-Eksel en Lommel een scheurkalender met leuke opdrachtjes voor kinderen uit de lagere school. Iedereen zit wel eens wat minder in zijn vel. Net op zo’n moment is het belangrijk om naar elkaars gevoelens te peilen en het mentaal welzijn te verhogen. Dat is zowel de focus bij ‘Emotikan’ in Hechtel-Eksel als bij ‘Warme William’ in Lommel.

“Emotikan is een project van lokaal bestuur Hechtel-Eksel waarbij er activiteiten ontwikkeld zijn om het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te verhogen”, leggen eerste schepen Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester) en schepen van Onderwijs Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester) uit.

“Een Warme William is iemand die echt naar je luistert en bij wie je je verhaal kan doen”, zegt de Lommelse schepen van onderwijs Peter Vanderkrieken (CD&V). “Een vriend of vriendin, ouder, sportcoach, leerkracht of bijvoorbeeld de leiding van de jeugdbeweging. Het is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt om je zo beter in je vel te voelen.”

De lancering van de scheurkalender

5 minuutjes per dag

Samen hebben beiden gemeenten een scheurkalender voor in de klas ontwikkeld. Kinderen uit de lagere school kunnen zo elke dag een blaadje afscheuren en samen een leuke of uitdagende opdracht uitvoeren. 5 minuutjes mindfulness om de dag positief te starten: “Want goed begonnen is half gewonnen”, stellen burgemeesters Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester - Hechtel-Eksel) en Bob Nijs (CD&V - Lommel). “Het is ten slotte fijn dat de scheurkalender een gezamenlijk project is en we hierbij kunnen samenwerken over de gemeentegrenzen heen”, besluiten beide burgemeesters.

