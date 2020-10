Getuige gevonden, onderzoek naar 3 doden in drugslab Hechtel-Eksel heropend

Jonge wolf doodgere­den in Hech­tel-Ek­sel: “Hier vreesden we voor”

9 oktober Aan de N74 in Hechtel-Eksel is vanochtend een dode wolf teruggevonden. Het dier is wellicht vannacht doodgereden. De kans is groot dat het om één van de welpen van Noëlla en August gaat. “Hier vreesden we voor”, zegt Jan Loos, van vzw Welkom Wolf.