Op verschil­len­de plaatsen parkeerver­bod tijdens Lommel Kermis

Van zaterdag 19 tot met donderdag 24 augustus is het weer tijd voor Lommel Kermis. Dat brengt niet alleen sfeer, plezier en smoutebollen met zich mee, maar ook verkeersafwikkeling. Zo zullen er gedurende deze periode verschillende parkeerverboden gelden. Vanaf woensdag 16 augustus geld er een parkeerverbod aan Dorp vanaf 13 uur, aan het Michiel Jansplein vanaf 18 uur en aan het Hertog Janplein vanaf 19 uur aansluitend op de markt. Ook zal het verkeer op deze plaatsen een uur later verboden worden tot en met vrijdag 25 augustus om 9 uur. In de Kerkstraat zal er van zaterdag 19 augustus tot en met vrijdag 25 augustus een parkeerverbod gelden van 14 uur tot 9 uur. Ook zal alle verkeer verboden worden gedurende deze periode.