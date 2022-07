Festivalbier Hexel Tripel ontwikkeld ter gelegenheid van vijfde Hechtelse bierfestival

“Na een verplichte Covid-pauze van twee jaar zijn we natuurlijk erg blij dat we opnieuw een editie kunnen organiseren”, glundert Feyen. “Om dit nog wat extra in de verf te zetten hebben we besloten om een eigen festivalbier te laten brouwen. Het bier kon alvast door genodigden geproefd worden en zal aan het brede publiek gepresenteerd worden op het bierfestival. Daar kan iedereen de smaak ontdekken. Dit bier werd éénmalig gebrouwen en is dus een Limited Edition.”

Gevestigde waarde

De organisatie van het bierfestival is in handen van KH De Bergengalm Hechtel en KF Eendracht & Percussion Feeling Eksel, die voor dit event de handen in elkaar slaan. “Elke editie proberen ze iets nieuws in hun organisatie te steken”, zegt Feyen. “Dit jaar doen ze dat dus door de lancering van hun eigen bier. Op deze manier willen we een gevestigde waarde blijven in het landschap van bieren en bierfestivals. Het biertje werd tot dusver alvast enthousiast onthaald. We noteerden reacties zoals “vlot drinkbare tripel”, “heerlijke nasmaak”, “fruitig” en “uniek in zijn soort”. Daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn.”