En toen waren ze plots met negen: minstens vier wolvenwelpen geboren

Genk RESTOTIP. Smullen van junk pizza’s in een rooskleuri­ge setting bij Pink Pizza

11 juni In steeds meer steden, zoals Amsterdam en Antwerpen, duiken horecazaken op die in het teken staan van de kleur roze. Wist je dat Genk sinds kort ook zo’n hotspot heeft? Van roze zetels, een babyroze toog en binnenkort zelfs roze pizza en pasta: Pink Pizza in de Stalenstraat is op zijn minst opvallend te noemen. Wij brachten een bezoekje aan de zaak en spraken met medezaakvoerder Atif Tanriseven (28), die naar eigen zeggen “meer leven wil brengen in Genk”.