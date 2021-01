“De verwarring moet van de baan”: Minister Demir schept duidelijkheid. Zo herken je een probleemwolf

Hechtel-Eksel Hech­tel-Ek­sel werkt project uit dat slecht beheerde platte­lands­we­gen moet verminde­ren

21 december De gemeente Hechtel-Eksel werkte samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en met de steun van de provincie het Plattelands plus project ‘Zonder Hindernissen samen op het pad’ uit. Het doel is om de kwaliteit van onder meer wandelpaden, trage wegen, landbouwwegen en mountainbikeroutes op te krikken en zo het aantal klachten over slecht beheerde paden te verminderen.