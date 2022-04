De Kletsbar keert terug naar speeltuin De Hoef

Na het succes van de pop-up horecazaak aan de terreinen van gemeentelijke speeltuin De Hoef de afgelopen twee jaren, wil het lokaal bestuur deze positieve ervaring bestendigen en geeft het de terreinen in 2022, 2023 en 2024 telkens van mei tot en met september in concessie.

“De horeca pop-up aan De Hoef werd vorig jaar en het jaar daarvoor door de Hechtel-Ekselaren heel positief onthaald. Om de buurt van De Hoef in de zomer opnieuw te doen bruisen, stellen we de gemeentegrond aan speeltuin De Hoef opnieuw ter beschikking voor een horeca pop-up, dit keer gedurende drie opeenvolgende zomers,” zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).