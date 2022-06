BoslandTrail wil graag vijf goede doelen steunen: zo stel je je kandidaat

Met zo’n 4.500 verwachte deelnemers aan de grootste eendaagse ultratrail van de Benelux wordt het laatste weekend van september opnieuw een schot in de roos in Bosland. Eerder lanceerde de organisatie al het initiatief van de gepersonaliseerde startnummers en de BoslandTrail Villages. Nu wordt het initiatief van de vijf goede doelen uit de doeken gedaan.

“Onze organisatie is er door en voor Boslanders en Bosland”, vertelt voorzitter Lennert Lodewijks. “Het sociaal netwerk dat ontstaan is rond de jaarlijkse organisatie is erg waardevol.” Op de website van BoslandTrail, www.boslandtrail.be, zal elk goed doel een template kunnen downloaden waarmee ze aan de slag gaan. Vervolgens zal de organisatie alle aanmeldingen bekijken en er vijf selecteren.

Steun op meerdere fronten

De vzw BoslandTrail zal elk van deze vijf goede doelen met een vaste premie van 500 euro steunen, en daarnaast over de goede doelen communiceren via zijn kanalen én sponsorinitiatieven onder de aandacht brengen. In het weekend van 23 en 24 september zullen de goede doelen ook aanwezig kunnen zijn op de start- en finishweide.

“BoslandTrail is er voor iedereen. Als we door deze actie maar een klein steentje aan een inclusieve samenleving kunnen bijdragen, willen we dat uiteraard graag doen”, zegt Jan Cornelissen van de TrailFeesten.

