Bijzondere Limburgse fietservaringen winnen internationale prijs: “We blinken tussen vooruitstrevende projecten van over de hele wereld”

Reppel Op huizen­jacht in... Reppel: “Piepklein, gegeerd door Nederlan­ders door de gemiddelde prijs van 265.000 per woning euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Reppel, waar op korte tijd 75 procent van de woningen werden verkocht. Lees alles over vastgoed in Limburg via deze link.

19 juni