Bestuurder die positief blaast en rijbewijs moet afgeven, kruipt opnieuw achter het stuur

Genkse snooker­club Riley Inn apetrots op ‘hun’ Luca Brecel na stunt op WK: “Nu is alles mogelijk”

Maasmechelaar Luca Brecel (28) heeft vanavond het onmogelijke voor elkaar gespeeld: hij versloeg zevenvoudig wereldkampioen snooker Ronnie O’Sullivan en verdient daarmee een plaats in de halve finales van het WK snooker in Sheffield. Bij snookerclub Riley Inn in Genk zijn ze bijzonder trots. “Wij hebben altijd geweten dat hij dit kon”, vertelt eigenaar van de club Janny Wawrzak (37).