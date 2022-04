Albert Heijn opent in Hechtel derde Limburgse filiaal in drie weken tijd

Het lintje knipte Scheepers in goed gezelschap: burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) en Raf Van den Heuvel (general manager Albert Heijn België) waren er ook bij. “Met deze winkel verstevigen we onze greep op Limburg,” zegt Van den Heuvel. “Limburg is een fantastische regio waar we nog veel ruimte hebben om te groeien. Deze nieuwe winkel brengt niet alleen een bewezen winkelconcept naar Hechtel-Eksel, maar ook een geëngageerd team. Een goede buur en een goede buurtwinkel zijn: daar gaan we voor.”

Franchisenemer Frank Scheepers is de ook man achter twee succesvolle winkels van Albert Heijn in Nederland - juist over de grens, dus ook in Limburg. Hij is meteen de allereerste franchisenemer die voor Albert Heijn onderneemt in de beide landen. “We zijn er ongelooflijk trots op dat we de tanden mogen zetten in een Belgische winkel. Samen met ons team gaan we er elke dag mooi werk van maken in Hechtel-Eksel. Dat de buurt ons graag ziet komen, merkten we afgelopen weekend tijdens de sneak preview die we voor naaste buren en lokale ondernemers organiseerden. ”