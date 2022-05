Aanleg Hoppinpunt Hechtel zorgt voor verkeershinder richting Peer

Uikhoven RESTOTIP. Stefan en Monique wisselen fruitboer­de­rij in voor brasserie Keo’s: “Speeltuin met dieren­parkje is zeer populair”

Meer dan 20 jaar werkten Stefan Kortleven en Monique Crijns in hun fruitbedrijf in Uikhoven. Vooral aardbeien bleken hun ding, maar Stefan wilde na jaren iets anders en stampte samen met zijn vrouw iets nieuw uit de grond. Het werd Keo’s, een brasserie waar je ook van high tea kunt genieten. “De zaak is vernoemd naar onze zoon, dus moeten we de naam wel hoog houden”, lacht Monique. Wij gingen langs.

29 april