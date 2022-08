Aanhouding van Lommelaar (37) bevestigd in negen jaar oud dossier met verdachte overlijden

Lommel/Hechtel-EkselDe 37-jarige verdachte die na negen jaar plots weer werd opgepakt in een gerechtelijk onderzoek, blijft aangehouden. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) bevestigde zijn aanhouding. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongewoon overlijden van een horecaondernemer in een rendez-voushotel in Hechtel-Eksel.

De man uit Lommel belandde deze zomer opnieuw achter de tralies in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat negen jaar geleden werd opgestart. Begin september 2013 was de man op uitstap geweest met een horeca-ondernemer, waarna ze samen naar een rendez-voushotel in Hechtel-Eksel trokken. ‘s Middags ontdekten de hulpdiensten in het hotel aan de Eindhovensebaan het levenloze lichaam van de horecabaas. Hij lag naast het bed.

In kader van het ongewoon overlijden werd de verdachte destijds een eerste maal aangehouden en in de gevangenis opgesloten. Hij had blijkbaar enkele verdachte dingen gedaan, zoals uren wachten alvorens de hulpdiensten te verwittigen. Een autopsie wees op inwendige kwetsuren, zoals bloed in het strottenhoofd. De verdachte hield vol dat het een natuurlijk overlijden betrof en werd na twee maanden hechtenis zonder voorwaarden vrijgelaten. Het dossier bleef echter in onderzoek.

Nieuwe elementen

Recent stootten speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg op nieuwe elementen die in de richting van de verdachte wezen. Die aanwijzingen werden aan de onderzoeksrechter voorgelegd die de beslissing nam om de man uit Lommel opnieuw aan te houden.

“Plotseling, nadat hij negen jaar probleemloos zijn positie in de samenleving had ingenomen, is mijn cliënt opgepakt”, reageert advocaat Huysen. “Het is voor ons niet te vatten dat hij aangehouden blijft. In die negen jaar is hij geen enkele keer met politie of justitie in aanraking gekomen. Het blijft een bizarre wending. Opeens vormt hij een gevaar voor de openbare veiligheid. Dat krijg je aan niemand uitgelegd.”

De raadkamer had de man bij zijn eerste verschijning deze zomer vrijgelaten, maar het parket ging in beroep, zodat de man voor de Antwerpse KI moest verschijnen, waar zijn aanhouding bevestigd werd. Na een tweede raadkamer tekende zijn advocaat beroep aan, maar dinsdag werd zijn aanhouding door de KI opnieuw bevestigd.

Normaal verschijnt hij na een maand opnieuw voor de raadkamer. Het gerechtelijk onderzoek zou zich in een eindfase bevinden. Het is dus afwachten welke juridische kwalificatie de feiten op het einde van de rit krijgen.

