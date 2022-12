780.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Hechtel-Eksel raakten jullie het meest in 2022: van een dodelijk ongeval met een schoolbus tot een plofkraak bij ING-bank

Het meest gelezen stuk van 2022 in Hechtel-Eksel gaat over een tragisch ongeval met een schoolbus. De 15-jarige fien kwam om het leven door een aanrijding met een schoolbus. Ze was met haar fiets onderweg naar school toen ze werd aangereden door een bus met schoolkinderen. Ook het opvolgstuk met de pakkende getuigenis van haar beste vriendin, die het ongeval zag gebeuren, liet jullie niet onberoerd.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een vrouwelijke wolvenwelp overleed begin december op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel na een aanrijding. © INBO

Wolf

De wolven in Limbrug speelden een prominente rol dit jaar. Een populair artikel is dat van de doodgereden wolf. Het dier werd begin december aangereden op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel. Het gaat om een wijfje van zeven maanden oud volgens het INBO. ‘Welkom Wolf’ dreigde na het voorval met een rechtzaak tegen de Vlaamse overheid. Volgens de organisatie zijn maatregelen nodig om zulke ongevallen in de toekomst te vermijden. Wolvenkenner Jan Loos kijkt dan ook in de richting van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om actie te ondernemen. “We gaan echt geen generaties welpen blijven weggeven. Ook de afgelopen jaren zijn telkens meerdere wolven om het leven gekomen in het verkeer en toch verandert er niets.”

De wolven waren niet alleen slachtoffers, maar ook daders. Zo beet een wolf een drachtige alpaca dood nadat het dier zich via een kleine opening in de omheining naar binnen kon wringen.

Plofkraak

De bewoners van de Lommelsebaan en de Ekselsebaan in Hechtel zijn in juli opgeschrikt door een ontploffing. Enkele daders probeerden via een plofkraak de bank te bestelen, maar zouden zonder buit vertrokken zijn. “De beelden van onze camera deden ons zo schrikken: we hoorden een luide knal op het filmpje en zagen de vier daders zo voorbij onze bloemenwinkel sluipen. Enkele seconden later hoorde je de sirenes van de politie al”, zeggen Robin Ven en Bertje Haesevoets die naast het bankkantoor een bloemenwinkel uitbaten.

Volledig scherm Buren Robin Ven en Bertje Haesevoets. © Bart Borgerhoff

Volledig scherm Plofkraak ING Hechtel. © Bart Borgerhoff

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.