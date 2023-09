55-jarige landbouwer overlijdt na ongeval met tractor en sproei-installatie

5 straffe verhalen van Pierre Denier (66) over KFC Winterslag, 100 jaar na de oprichting: “Voor de opwarming staken we de straat over... tussen 16.500 toeschou­wers”

Grootmacht Arsenal ging er ooit voor de bijl en volgens toptrainer Ernst Happel ‘moesten de koeien van het veld gehaald worden’. Op de grond waar ooit het stadion van KFC Winterslag prijkte, wordt deze zaterdag – 100 jaar na de oprichting van de voetbalclub – een monument ingehuldigd. Winterslag was de ploeg waarvoor KRC Genk-coryfee Pierre Denier (66) maar liefst 653 wedstrijden speelde. “Het was een schitterende tijd, in een periode waarin het Limburgs voetbal floreerde.” In vijf bijzondere anekdotes blikt Pierre voor ons terug.