15-jarig meisje op de fiets komt om het leven door schoolbus in Hechtel

Helchteren Nele baat plantenbi­bli­o­theek uit in Helchteren: “Een uit de hand gelopen hobby, maar zó leuk om te doen”

Je hebt thuis een kamerplant waar je op bent uitgekeken? Of je ruilt liever een plantje tegen een ander exemplaar? Dan is ‘Nele’s plantjesbieb’ in Helchteren iets voor jou. Je vindt er stekjes, vetplanten of zelfs potten. “Ruilen is de regel, en anders een kleine gift", zegt Nele Kasprowski.

11 april