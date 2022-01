Zwervende wolf verdrinkt in Hasseltse Albertkanaal: “Mogelijk wolf die Limburgse roedel verliet”

Het ganse weekend al kreeg Welkom Wolf waarnemingen binnen van zwervende wolven in de Antwerpse Kempen. Maar ook in het zuiden van Limburg - géén wolvengebied - zagen getuigen een wolf lopen.

“Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat het om één van de Limburgse wolven gaat, maar die kans is groot. Zeker als het een mannetje is. De jaarlingen van de Limburgse roedel zijn allemaal mannetjes, en logisch dat zij intussen het nest proberen verlaten. Blijkbaar maakte deze zijn tocht tot in het zuiden van de provincie. Maar pas als we DNA-stalen hebben weten we zeker dat het om een jaarling van de Limburgse roedel gaat.”