Zware bom uit WOII gevonden in Hasselt: perimeter ingesteld

De ontmijningsdienst van het leger DOVO werd verwittigd. De stad Hasselt laat aan de omwonenden weten dat evacuatie mogelijk is. “We houden je rechtstreeks op de hoogte via BE-alert. Gelieve je gsm in het oog te houden voor meer info”, laat de stad Hasselt op Facebook weten.

De ontmijningsdienst onderzoekt of het springtuig geladen is. Volgens de veiligheidsprotocols wordt dan beslist of DOVO de bom op het terrein gecontroleerd kan laten ontploffen of dat het oorlogstuig in alle veiligheid naar de kazerne kan worden meegenomen.