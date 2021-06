Zwaargewonde bij steekpartij in Hasselt: verdachte opgepakt

Hasselt Studenten PXL-MAD ontwerpen grafisch concept voor Hasselt Greeters

6 juni In het kader van maatschappelijke dienstverlening van PXL-MAD School of Arts werkten vijf studenten van de derde bachelor Grafisch Ontwerp een totaalconcept uit rond communicatie en vormgeving voor de Hasselt Greeters. De Greeters bestaan uit vijf enthousiaste Hasselaren die bezoekers en toeristen gratis rondleiden in hun stad of regio. Met het nieuwe, grafisch concept via de PXL-studenten zetten zij een stap verder in hun ontwikkeling.