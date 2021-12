Zwaarbewapende daders overvallen drie apotheken in half uur tijd in Hasselt, Hoeselt en Alken

Maasmechelen Miss Limburg Silvana en haar leraar Dirk Menten: “Hij haalde me uit de comfortzo­ne en ik behaalde twee masterdiploma’s”

Of Miss Limburg Silvana Spyros (25) de slimste van haar klas was? Niet per sé. Het was dan ook haar werkdrive die haar ver bracht. Maar volgens de Maasmechelse schone heeft ze bijzonder veel te danken aan haar leerkracht Latijn die niet alleen de discipline bij haar aanscherpte, maar haar vooral uit de comfortzone haalde en zo mentaal weerbaarder maakte. “Meneer Menten zei dat we gelukkig moesten zijn met waar we stonden, en dat ben ik vandaag ook", vertelt ze.

