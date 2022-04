Zot van zoet? Winnares ‘Bake Off Vlaanderen’ Alexandra Vandergeeten komt naar Dessertival

Tongeren Stadsmuzi­kan­ten­fes­ti­val brengt Eva De Roovere en andere artiesten naar Tongeren

Het Stadsmuzikantenfestival is terug van nooit weggeweest. Na twee edities met bubbels, afstand en reserveren is het opnieuw tijd voor zeven muzikanten die zonder regels komen optreden op verschillende plaatsen in Tongeren. Tijdens de dertiende editie van het Stadsmuzikantenfestival zakken onder andere Eva De Roovere, Whorses en Oriana Ikomo af naar de oudste stad.

26 april